NRK: Cold Response er avlyst på grunn av koronaviruset

Forsvarsledelsen besluttet onsdag at militærøvelsen Cold Response i Troms og Finnmark skal avbrytes.

Forsvarsledelsen møttes onsdag for å drøfte situasjonen etter at helsedirektør Bjørn Guldvog tirsdag ba om at det måtte gjøres en ny vurdering i lys av koronautbruddet.

Nærmere 15.000 soldater er samlet i Nord-Norge, der feltøvelsen skulle starte torsdag. Finland, med 400 soldater, har allerede trukket seg fra øvelsen.