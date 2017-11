NRK-redaktør: - Bransjekollega stakk neven opp under skjørtet

Berømmer Aleksander Schau for hans Twitter-meldinger om seksuell trakassering.

Jannicke Engan, regionredaktør NRK Øst, sier til God morgen Norge at hun har opplevd sextrakassering flere ganger i løpet av sin yrkeskarriere. Det melder TV 2.

- Den siste episoden var ikke mer enn et par år tilbake. Jeg var på bransjesamling hvor en bransjekollega plutselig valgte å stikke neven opp under skjørtet på meg for å sjekke om jeg hadde på meg truse, sier Engan, som sier hun stoppet mannen der og da, men at hun ikke klaget vedkommende inn til arbeidsgiver, noe hun nå mener hun burde gjort for å være et forbilde for andre.

- Hvis vi kan få til en lavterskel på å si i fra så vil det blir lettere for de som opplever trakassering og overgrep å melde i fra. Vi må gjøre dem tryggere på at vi som ledere vil og skal ta dem på alvor, sier Engan til Nettavisen.

Engan sier hun ble inspirert av Aleksander Schaus Twitter-meldinger, der TV- og radioprofilen beskrev en rekke hendelser av seksuell trakassering i bransjen.

ALEKSANDER SCHAU postet lørdag en rekke meldinger på Twitter om sextrakassering i mediebransjen.

Schau postet lørdag en rekke innlegg på Twitter, hvor han skriver at «vinteren kommer» for en rekke personer i Norges TV-bransje.

Han skriver blant annet om en person som snek seg inn på et hotellrom og la seg i kollegaens seng etter et julebord, tross gjentatte avvisninger, om en som stakk hendene ned i buksa på en kvinnelig kollega da hun bøyde seg framover arbeidspulten, en som presset en kollega opp mot veggen mens han klemte brystene hennes, en som på et julebord bet en kollega i puppen.

Les mer: Voldsomt oppgjør med sex-trakassering i Norges TV-bransje



Schau kritiserte også manglende reaksjoner fra ledere.

- Når han gjør det, treffer han jo ikke bare TV 2, men hele bransjen. Han satte fingeren på problemet for oss alle. Etter å ha lest meldingene, må jeg innrømme at jeg ble veldig «fan», sier Engan.

