NRK erfarer at Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen, trekker seg etter 15 år som partileder. Partiet har innkalt til pressekonferanse klokka 17.15 torsdag.

Fremskrittspartiets kommunikasjonssjef Ketil Løset har tatt direkte kontakt med redaksjonene i riksmediene for å sørge for at de er til stede.

Også NTB-kilder og TV 2 erfarer det samme.

Siv Jensen overtok for Carl I. Hagen som partileder i 2006. Hun tok Frp inn i regjering i 2013, satt som finansminister fra 2013 til 2020, og tok partiet ut i opposisjon igjen i januar 2020.

