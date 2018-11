NRK: Go-Ahead var nær ved å bli avvist fra togkonkurransen

Én måned før Go-Ahead vant anbudet for trafikken på Sørlandsbanen vurderte Jernbanedirektoratet å avvise søknaden på grunn av en «usunn økonomisk profil».

NRK har fått innsyn i et brev fra 13. september der Jernbanedirektoratet skriver at deres foreløpige vurderinger «viser at Go-Aheads tilbud synes å ha en usunn økonomisk profil, med den følgen at Jernbanedirektoratet vurderer å avvise tilbudet».

Én måned senere vant Go-Ahead anbudskonkurransen. Det britiske togselskapet hadde et tilbud som var 21 prosent lavere enn tilbudet fra NSB og svenske SJ, som også deltok i kampen om kontrakten.

– Da vi fikk inn den siste runden med tilbud, så var prisene lave. For oss var det da naturlig å faktisk kikke på om de var så lave at det var grunnlag for å tro at det ikke går økonomisk. Så da tok vi en ekstra runde for å sjekke ut det, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

3. oktober, kun to uker før vinneren ble kåret, ble det holdt et møte mellom Jernbanedirektoratet og Go-Ahead. I referatet fra møtet står det at det var et forhandlingsmøte, noe som i tilfelle er i strid med anbudsreglene, ifølge NRK.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik avviser at det var et forhandlingsmøte.

– Det beste eksempelet på det er at tall som de la fram i siste tilbud, er de tallene som ligger i kontrakten. Så der skjedde det faktisk ingenting, sier hun til kanalen.

Go-Ahead ønsker ikke å stille til intervju om saken, men sier de forholder seg til prosessen Jernbanedirektoratet har kjørt.

(©NTB)

Mest sett siste uken