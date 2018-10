NRK: Hareide går av som partileder dersom han ikke får viljen sin

KrF-leder Knut Arild Hareide har gjort det klart at han ikke finner det naturlig å fortsette som partileder dersom partiet ikke følger hans råd.

Hareide skal selv ha meddelt dette overfor sentralstyret torsdag i forrige uke, melder NRK.

Han skal ikke finne det naturlig å lede partiet inn i en borgerlig regjering dersom han blir nedstemt på landsmøtet, ifølge NRKs kilder.

– Jeg ønsker selv ikke å bekrefte eller avkrefte det som er sagt på våre interne møter. Begynner jeg med det så blir det bare galt, sier partilederen.

Grunnen til at Hareide ikke har gått ut med dette selv, skal kildene være at han er redd debatten om partiets veivalg vil forstyrres av lederspørsmålet.

– Jeg ønsker ikke at lederspørsmålet skal skygge over veivalget. Vi skal stå som et samlet lag også etter 2. november, sier Hareide selv til NRK.

