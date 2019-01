NRK: Njåstad trekker seg fra alle verv i Frp

Frps finanstopp og nestsjef på Stortinget, Helge André Njåstad, trekker seg fra alle tillitsverv etter å ha delt sensitive opplysninger med en partifelle.

– Dette er helt uakseptabelt og et klart tillitsbrudd, sier partileder Siv Jensen til NRK.

I seks år og fram til i fjor ledet han partiets organisasjonsutvalg, som innebærer ansvar for å håndtere saker som gjelder brudd på Frps etiske regelverk.

De som sitter i utvalget skal ikke diskutere sakene de behandler med noen utenfor utvalget. Dette vedgår Njåstad å ha gjort gjentatte ganger.

– Jeg gjorde noe fryktelig dumt, og når det har blitt kjent for flere, så velger jeg å legge meg flat overfor partiet. Jeg synes det er rett å beklage overfor alle involverte om det som har skjedd, sier han.

Ifølge ham selv er det én av årsakene til at han tirsdag informerer stortingsgruppen om at han trekker seg som finanspolitisk talsperson, parlamentarisk nestleder og sentralstyremedlem. Den andre er at han ønsker å tilbringe mer tid med sin ti år gamle sønn.

Njåstad ønsker ikke å gi navnet på hvem han delte informasjonen med, utover at det var en Frp-politiker med tillitsverv i partiet.

– Jeg hadde behov for å få litt andre øyne på vanskelige saker. Når man har dilemmaer å ta stilling til, kan det være greit å drøfte med noen man er fortrolig med. Jeg skulle ikke ha gjort det, og jeg skulle heller ikke ha delt dokumenter. Det var dårlig dømmekraft.

Etter det NRK forstår kom saken opp etter at Njåstad i fjor høst ga seg som leder for utvalget. Den nye utvalgslederen, Alf-Erik Andersen, mottok da et tips om at Njåstad hadde delt sensitiv informasjon.