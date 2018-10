NRK og VG: Regjeringen foreslår 3.000 kvoteflyktninger neste år

Det vil komme en økning på 880 kvoteflyktninger i regjeringens forslag til statsbudsjett, som legges fram klokken 10, ifølge NRK.

VG har mandag morgen likelydende opplysninger.

Regjeringen begrunner forslaget med at det kommer få asylsøkere til Norge, og at det derfor er rom for å ta imot flere som overføres direkte fra flyktningleirer nær et konfliktområde og bosettes i en norsk kommune.

For ett år siden foreslo den daværende Høyre og Frp-regjeringen at Norge skulle ta imot 1.120 kvoteflyktninger for 2018. Tallet ble justert opp til 2.120 personer etter forhandlingene med KrF og Venstre.

Etter Venstres inntreden i regjering er antallet for 2019 justert opp med ytterligere nesten 1.000 kvoteflyktninger.

I Jeløy-erklæringen fra de tre regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre står det at «antallet kvoteflyktninger må ses i sammenheng med øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer.»

Nylig ba FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) Norge om å ta imot 5.000 kvoteflyktninger neste år.

