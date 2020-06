NRK: Regjeringen åpner ikke for feriereiser til Sverige i sine nye reiseråd

Regjeringen kommer med nye reiseråd fredag. Det åpnes ikke for ferieturer til Sverige, ifølge NRKs anonyme kilder.

Regjeringen mener at risikoen for koronasmitte i Sverige er for høy, erfarer NRK. Derfor vil det fortsatt ikke være mulig å dra til Sverige uten ti dagers karantene når man kommer hjem til Norge igjen.

For to uker siden åpnet Norge for feriereiser til Danmark fra 15. juni uten karantene.

Det knyttes spenning til hvilke andre land myndighetene åpner opp for at nordmenn skal kunne legge feriereisen til.

Finland gjorde det klart torsdag at de vil åpne grensene til Norge, men norske myndigheter har så langt ikke uttalt seg om når de vil åpne for dette. Også Finland vil fortsatt holde grensa stengt mot Sverige.

Tidligere har Norge sagt at de er i dialog med alle de nordiske landene om en lignende avtale som med Danmark.