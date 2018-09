NRK-sjefen: Kunne ikke skjedd i Norge

Ifølge kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ville en debattleder i NRK aldri tatt avstand fra en partileders uttalelser.

Under den direktesendte partilederdebatten fredag kveld sa debattleder Martina Nord at Sveriges Television tok avstand fra en uttalelse fra Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson. Åkesson sa at man må spørre seg hvorfor så mange utenlandskfødte ikke klarer å skaffe seg jobb i Sverige, til tross for mange anstrengelser.

– Det er fordi de ikke er svensker. De passer ikke inn i Sverige, og det er klart at da er det vanskelig å få jobb, sa partilederen.

Det har vakt oppsikt at den svenske statskanalen gikk til det skritt å ta avstand fra uttalelsen. I Norge sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at noe tilsvarende aldri ville skjedd her.

– En partileder ville måtte ta ansvar for nesten enhver tenkelig uttalelse som måtte komme, og ikke NRK eller et annet medium, sier Eriksen til NTB.

Han sier han ikke kan tenke seg en mulig problemstilling hvor NRK eller programlederen måtte gå inn og ta noen form for avstand fra uttalelser som måtte komme fra en ansvarlig leder i et stort politisk parti.

– Dette ville kunne vært vurdert annerledes dersom det hadde dreid seg om andre mennesker, men en enkeltuttalelse fra en partileder ville aldri blitt vurdert på denne måten, sier han videre.

Kringkastingssjefen tror heller situasjonen beskriver den grunnleggende forskjellen mellom Norge og Sverige og ikke en ulikhet mellom SVT og NRK.

– Jeg tror heller ikke at dette ville vært en sak i PFU heller, slik SVT sier om saken. I Norge ville det vært bred enighet om at dette ikke hadde vært noe brudd på de presseetiske reglene, sier Eriksen.

(©NTB)

