NRK-streik blant 1700 NJ-ansatte

1700 NRK-ansatte ut i streik etter meklingsbrudd. Kan få konsekvenser for 17. mai-sendingen.

1700 medlemmer i Norsk Journalistlag i NRK er i streik fra klokka 13.01, tirsdag etter at meklingen mellom Norsk Journalistlag og NRK/Spekter ikke førte fram.

- Når 1700 av våre medlemmer nå går ut i streik, er det programledere, redigerere, produsenter, fotografer og mange ulike grupper. Når de legger ned arbeidet, vil det merkes. Dette er folk som jobber i Dagsrevyen, i Brennpunkt, på Marienlyst, i Porsgrunn og så videre, sier leder i Norsk Journalistlag i NRK, Richard Aune, til Nettavisen.

Får konsekvenser for 17. mai-sending

- Hva blir konsekvensene for NRKs planlagte direktesendinger 17. mai?

- Flere av våre medlemmer skulle vært på jobb den dagen. Vi tar for gitt at ledelsen følger spillereglene for en streik, sier Aune.

NRK-ledelsen bekrefter at programtilbudet vil bli påvirket av streiken.

NJ-leder i NRK Richard Aune informerer om at NJ-ansatte i NRK går ut i streik.

Aune og NRKJ mener det ikke har vært ført reelle forhandlinger og uttaler at NRK ikke har «rikket seg en tomme» i forhandlingene.

- Her skyver NRK frontfagmodellen foran seg som om den skulle være et absolutt tak. Vi mener vi har gode argumenter for å tenke videre enn som så. I NRK har vi vært med på å rasjonalisere bort 500 millioner kroner på driften de siste årene. Det bidraget er vi stolt av, og vi mener det er legitime grunner for våre krav som er i tråd med frontfagmodellen, sier Aune.

Det ble oppnådd enighet mellom Spekter og LO stat.

NRK-direktør Olav Nyhus har vært ordknapp om konsekvensene for publikum ved en streik, men har påpekt at gammelt materiale kan bli sendt på nytt, skriver nrk.no.

NRK-ledelsen i krisemøte

Ledelsen i NRK satt i 12-tiden tirsdag i krisemøte for å bringe klarhet i konsekvenser for seerne, leserne og lytterne til NRK, melder NTB. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kommenterer meklingsbruddet i NRKs radioresepsjon i Oslo klokka 13.30, får NTB opplyst.

– Det er beklagelig at Norsk Journalistlag velger å ramme publikums TV-, radio- og nettilbud med å streike. Alle ansvarlige parter i arbeidslivet er enige om at lønnsoppgjørene skal gjennomføres i tråd med normen fra frontfaget, men dessverre deler ikke NJ denne oppfatningen, sier Spekter-direktør Anne-Kari Bratten.

