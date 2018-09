NSB beklager pornotabbe

NSB beklager etter at de var med på å spre pornografisk innhold i helgen.

- Vil igjen beklage at vår konto var med å spre pornografisk innhold. Mange har gitt oss velmete råd for å få tweeten fjernet. Tweeten er IKKE blant våre "likte" tweeter, men vi er kjent med at den figurerer som "likt". Vi tar sterk avstand fra innholdet, og vil beklage igjen! #nsb skriver NSB på sin Twitterkonto.

Bakgrunnen for beklagelsen er et pornografisk bilde som i helgen dukket opp på Twitter der det fremgikk at NSB Presserom like bildet.

Hendelsen førte til mange reaksjoner på Twitter, og lørdag kveld gikk NSB ut på Twitter med følgende beskjed:

- En tweet med støtende innhold er "likt" av vår pressekonto. Vi vet ikke hva som har skjedd, men beklager at vi har bidratt til å spre støtende innhold. Hjelp oss gjerne med å rapportere den opprinnelige tweeten!

