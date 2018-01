NSB: Stengt for togtrafikk mellom Oslo S og Skøyen

NSB meldte på sine hjemmesider at det hadde oppstått en feil på sporet mellom Oslo S og Skøyen, rundt klokka 18 tirsdag.

NSB melder på sine nettsider at de har åpnet for togtrafikken mellom Oslo S og Skøyen igjen. De advarer mot at det fortsatt kan oppstå forsinkelser og innstillinger.

Bane NOR opplyste like før klokken 18 tirsdag at det var full stans i togtrafikken mellom Oslo og Skøyen på grunn av feil på en sporveksel.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver de i trafikkmeldingen.

10 minutter senere kan de opplyse at trafikken går som normalt mellom Oslo S og Skøyen. Men de opplyser at det fremdeles vil forekomme forsinkelser og innstillinger.

Ved 17.30-tiden opplyste de at det var forsinkelser i togtrafikken mellom Drammen og Oslo. Dette fordi et tog hadde fått tekniske problemer og sperret sporet mellom Oslo S og Skøyen.

Ved 16-tiden var det også forsinkelser mellom Drammen og Asker. Da var årsaken en feil på sporet ved Brakerøya.

