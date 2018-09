NSM bistår etterforskningen av etterretningssiktet russer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bekrefter at de gir teknisk bistand i etterforskningen av russeren som er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge.

– Vi ble anmodet tidlig denne helgen av Politiets sikkerhetstjeneste om å gi teknisk bistand, og har gjort det, sier NSMs kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy til NTB.

En russisk statsborger ble pågrepet på Gardermoen fredag kveld, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget. Lørdag ble han varetektsfengslet i to uker. Mannens forsvarer sier til VG at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har beslaglagt elektronisk utstyr i forbindelse med saken.

NSM vil ikke utdype hva slags bistand de gir PST.

– Vi bistår med tekniske ressurser, utover dette kan jeg ikke si så mye mer, sier Arnøy.

