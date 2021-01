NVE: Ingen fare for nye skred – men folk i Romerike bes om melde inn endringer i terrenget

Det er ingen fare for nye skred andre steder i Gjerdrum kommune, ifølge NVE. De ber likevel folk på Romerike om å melde inn endringer i terrenget.

– Kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum er helt unikt, så det er ingen grunn til å tro at dette er noe som vil oppstå andre steder, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

I en ny vurderingsrapport fredag understreker NVE at kvikkleireskred er isolerte hendelser, og at de er knyttet til grunn- og terrengforhold på det aktuelle stedet. De har vurdert området i nærheten av skredområdet i Gjerdrum, og de sier at det ikke er økt fare for kvikkleireskred andre steder i kommunen.

Det er også liten sannsynlighet for tilsvarende store skred andre steder på Romerike, ifølge NVE.

– Dersom det likevel observeres større endringer i terrenget, bør disse meldes inn til din kommune. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger, opplyser de.

Over to døgn etter skredet i Gjerdum går det fremdeles nye mindre skred inne i selve skredområdet, som karakteriseres som ustabilt.

– Det har gått nye avskallinger i den nordøstlige delen av skredgropen, og det er som forventet med de veldig bratte skråningingene der. Husstander står på kanten av skredet enkelte steder, og det er en risiko for at de kan falle ned i gropen, sier Hofshagen.

