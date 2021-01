NVE: Kan ta opptil ett år eller lenger før evakuerte i Gjerdrum kan flytte tilbake

Under et folkemøte tirsdag kveld forklarte NVE at det kan ta fra seks til tolv måneder, eller enda lenger, før evakuerte etter leirskredet kan flytte tilbake.

NVEs representant for arbeidet i skredområdet, Paul Christen Røhr, redegjorde for hvilke arbeider Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil gjøre rundt rasområdet i den kommende tiden. Da vil det også bli bestemt hvilke hus beboerne ikke kan regne med å flytte tilbake til ettersom de ligger for nær raskanten. Andre boliger vil trolig bli beboelige etter at sikringstiltak er gjennomført.

– Hvilke boliger det gjelder, må vi komme tilbake til etter hvert. Vi vil være til stede her kontinuerlig til vi har definert den linjen for litt mer langsiktig evakuering, og så vil vi planlegge mulige tiltak for å sikre den bebyggelsen som står igjen, sa Røhr.

– Hvor lang tid det tar, er vanskelig å si nå, fra seks til tolv måneder, kanskje enda lenger. Det må vi få lov å komme tilbake til, sa Røhr videre.

