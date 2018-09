Rødt farenivå opprettholdes for fjellet Veslemannen etter rekordstore bevegelser i fjellet.

Torsdag ble det målt rekordstore bevegelser i Veslemannen i Rauma. Da gikk det flere skred fra fjellet, hvor det største hadde et volum på mellom 1.000 og 2.000 kubikkmeter.

– Hastigheten har gått ned en del, men den er fortsatt såpass stor at vi velger å opprettholde rødt farenivå, sier geolog i NVE, Einar Anda, under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Usikker nedbørsprognose

I den øvre delen i fjellet har hastigheten stabilisert seg på rundt 8–10 centimeter i døgnet. I nedre del på ca. én centimeter i døgnet.

Det har vært lite nedbør det siste døgnet, men nedbørsprognosene for de neste dagene er usikre. Det kan komme nedbør det kommende døgnet og helt fram til mandag. Det er delvis grunnen til at farenivået opprettholdes.

– Innbyggerne ble gjort kjent med dette 15.30 fredag. De har vist forståelse for avgjørelsen, sier ordfører Lars Olav Hustad i Rauma.

Ni personer evakuert

Onsdag kveld ble ni beboere evakuert fra det rasutsatte området i Romsdalen for sjuende gang på grunn av store bevegelser i fjellet. Samtidig økte NVE farenivået til rødt, som indikerer ekstrem rasfare. Fjellet hadde da reagert på små mengder nedbør.

Torsdag var det tolv steinsprang fra fjellsiden fra klokken 13.45 til 15.47. I et større område av den øvre delen av Veslemannen ble det målt bevegelser til rundt 15 cm i døgnet. Det var også en stor økning i nedre del. Her økte hastigheten fra 3 millimeter til 2 centimeter per døgn.

Natt til fredag var det et større ras som påvirket hele fjellpartiet. Det kom nye steinsprang fredag morgen, men etter det avtok bevegelsene i fjellet noe.

