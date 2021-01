NVE varsler om fare for jordskred på Østlandet

Et lavtrykk som kommer inn over Sør-Norge natt til torsdag har ført til at NVE har sendt ut gult farevarsel for jordskred på Østlandet.

Det er særlig Agder, Vestfold og Telemark, Viken samt sørlige deler av Rogaland som er utsatt. Det er kraftig nedbør i form av regn, spesielt fra torsdag ettermiddag, som NVE advarer om kan føre til jord-, sørpe- og flomskredfare i disse områdene. Nedbøren ventes som regn opptil 1.000 meter over havet. fram til torsdag formiddag, og deretter synkende snøgrense etter dette. – Gult nivå betyr at det kan skje noen mindre hendelser. Typiske konsekvenser er at det kan gå utover vei- og jernbanestrekninger. Vi venter mindre jordskred, men det kan skje større også, sier jordskredvakt Emil Solbakken i NVE til VG. Relativt høye temperaturer og mye vind fører sammen med regn til stor snøsmelting. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 centimeter snø. Solbakken presiserer at varselet ikke gjelder kvikkleireskred, men mindre utglidninger i bratte skråninger. (©NTB)

Ras

