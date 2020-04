Ny besøksrekord for Slottet

Over 50.000 mennesker besøkte Åpent slott i Oslo i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Over 51.000 mennesker besøkte Slottet de ni ukene det var åpent for publikum i fjor. Det er ny publikumsrekord for Slottet.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det kommer fram i årsberetningen til Det kongelige hoff, som ble presentert fredag. Der kommer det også fram at kongefamilien var på besøk i 47 av landets kommuner i fjor. Besøkene var fordelt på 15 fylker. I tillegg besøkte kongefamilien 15 land. Det kongelige hoffs driftsregnskap viser et overskudd på åtte millioner kroner. Overskuddet skyldes i hovedsak midlertidig ubesatte stillinger, og forskyvning av prosjekter som følge av nye innkjøpsbestemmelser og kapasitetsbegrensninger. (©NTB)

Reklame I kveld kan du sette norsk rekord