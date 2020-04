Ny bistandsadvokat i Hagen-saken

Gard Andre Lier er oppnevnt som bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagens familie, melder NRK.

Lier overtar dermed den rollen som Svein Holden har hatt, fram til han tirsdag ble Tom Hagens forsvarer. Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona, som forsvant 31. oktober 2018.

– Det er en sak som er spesiell og som naturligvis får mye omtale, sier Lier til kanalen.

– Jeg er oppnevnt av politiet for å ivareta hennes interesser, og politiet mener det er best at den ivaretas av en uavhengig advokat, sier Lier.

