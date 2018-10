Nestleder Hadia Tajik var så misfornøyd med måten sexvarslene mot Trond Giske ble håndtert på at hun var villig til å sette vervet sitt på spill.

– Jeg forstår at det er jeg som må velge, sa Hadia Tajik i en telefonsamtale med Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre i boka «Alle skal ned» om kriseårene fra 2015 til 2017 i Ap.

Uttalelsen var i realiteten et ultimatum til Støre, ifølge boka som NTB har gjennomgått.

«Hun ønsket ikke å bli værende i partiledelsen om Giske ble», står det i boka. Uttalelsene falt i løpet av noen timer fra nestleder Trond Giske var blitt konfrontert med varsler om seksuell trakassering fra flere kvinner i partiet, hvorpå partiledelsen konkluderte med kritikk mot Giske, men lot ham fortsette i vervet som nestleder.

Tajik satt sammen med to av varslerne da telefonsamtalen fant sted. Ifølge boka var hun svært opprørt over at sakene ikke fikk større konsekvenser, og fortalte de to kvinnene etter å ha lagt på med partilederen at «hun ikke hadde samvittighet til å være med på å legitimere Giskes oppførsel og maktmisbruk».

Giske måtte til slutt ga av som nestleder i Ap, til, tross for at han bestred innholdet i mesteparten av anklagene han ble utsatt for. Ifølge forfatterne av boka Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård, skjedde det etter «et voldsomt press» mot Støre, blant annet som følge av ultimatumet Tajik stilte.

