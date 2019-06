Ny byvekstavtale for Oslo og Akershus – staten går inn med 8,5 milliarder kroner

Regjeringen signerer onsdag en ny byvekstavtale med Oslo og Akershus. Denne sikrer blant annet nye midler til kollektiv- og samferdselsprosjekter i området.

– Kollektivsatsingen under denne regjeringen er en enorm forbedring fra de rødgrønne, sier Guri Melby (V) i en pressemelding.

Melby påpeker at de 8,5 milliardene staten bidrar med er drevet fram av Venstre og viser forskjellen på en blågrønn og rødgrønn regjering.

– Da Lørenbanen ble bygget i sin tid var det helt uten statlig støtte. Nå legger staten opp til å ta halvparten av regningen til Fornebubanen og ny T-banetunnel, sier Melby.

Hallstein Bjercke, leder i Oslo Venstre, er fornøyd med at byvekstavtalen nå signeres.

– Jeg er stolt over at Venstre i regjering har vært så krystallklare på at byvekstavtalene ikke skal røres. Nå går staten inn med 8,5 milliarder kroner til kollektiv-, sykkel- og gatetiltak langs riksvei, og stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen. I tillegg er Oslo og Akershus enige om finansieringen av Fornebubanen, dette er en gledens dag, sier Bjercke.

(©NTB)