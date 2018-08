Ny forskning: E-sigaretter kan ødelegge viktige immunceller

- E-sigaretter er tryggere enn vanlig sigarettrøyk, men hvis du damper e-sigaretter i 20 eller 30 år og dette kan føre til KOLS, så er det noe vi må snakke om, sier professor David Thickett.

E-sigaretter har kun vært på markedet i rundt ti år, og naturlig nok finnes det derfor ingen studier som viser konsekvenser av langvarig bruk.

Det forskes imidlertid en del på feltet, og nå viser en ny studie, publisert i det britiske tidsskriftet British Medical Association (BMJ), at røyken fra e-sigarettene kan ødelegge viktige immunceller.

Studien, som blant annet er omtalt av BBC, viser at dampen fra e-sigarettene forårsaker inflammasjon i cellene og svekker de cellene som fjerner skadelige støvpartikler, bakterier og allergener fra lungene.

Dampen fra e-sigarettene inneholder en væske som består av smaksstoffer og såkalte glykolstoffer.

- Må snakke om det



Forskerne, som tilhører Universitetet i Birmingham, har benyttet en mekanisk prosedyre i laboratoriet, som etterligner røyking ved hjelp av lungeprøver fra åtte ikke-røykere. Ifølge forskerne var effekten lik den man finner hos røykere og de med kroniske lungesykdommer.

Samtidig understreker forskerne at resultatene kun er basert på prøver i laboratoriet, og sier at de trenger videre forskning for å kunne være sikre på resultatet.

PROFESSOR David Thickett ved Universitetet i Birmingham.

Leder av studien, professor David Thickett, understreker at det ikke er noen tvil om at e-sigaretter er tryggere enn vanlige sigaretter. Samtidig mener han at det er viktig å utrede mulige farer ved e-sigaretter også.

- E-sigaretter er tryggere enn vanlig sigarettrøyk når det kommer til risikoen for kreft, men hvis du damper e-sigaretter i 20 eller 30 år og dette kan føre til KOLS, så er det noe vi må snakke om, sier professor Thickett.

Tryggere enn sigarettrøyk



Frem til nå viser forskningen at helserisikoen ved bruk av e-sigaretter er liten sammenlignet med vanlig røyking. Derfor har det så langt ikke vært noen grunn til å fraråde e-sigarettbruk ved røykeslutt, og i Norge selges det kun e-sigaretter uten nikotin.

Ifølge Helsedirektoratets rapport «Helserisiko ved bruk av e-sigaretter» er ikke bruk av e-sigaretter uten helserisiko, og det er nå gjort en bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet på en risikovurdering av e-sigaretter.

En studie fra 2017, viste at e-sigaretter kan gi økt risiko for kreft. Studien ble imidlertid møtt med kritikk fra flere hold, delsvis fordi studien kun ble utført på mus.

