Ny forskning: Ftaletet DEHP øker risiko for at barnet ditt får ADHD

Høye nivåer av ftaletet DEHP hos mor er forbundet med høyere risiko for ADHD hos barnet, viser ny, norsk studie.

En ny studie fra Folkehelsinstituttet viser at høye nivåer av ftalatet DEHP hos gravide kvinner, gir økt sjanse for at barnet får ADHD.

Ftlater brukes hovedsaklig for å mygjøre plast, og finnes i en rekke av produktene vi bruker til vanlig, som for eksempel elektriske produkter, legemidler og medisinsk utstyr. Det finnes mange ulike ftalater, og noen av dem er klassifisert som reproduksjons- og miljøskadelige.

Kan være flere forklaringer



I studien målte forskerne mengden av ulike ftalat i urinen hos totalt 850 gravide kvinner. I gruppen av gravide med høyest DEHP-nivå, var risikoen for at babyen fikk ADHD nesten tre ganger så stor som blant de med lavest DEHP-nivå.

I Norge har mellom 3-5 prosent av barn under 18 år ADHD, ifølge helsemyndighetene.

LES OGSÅ: Svensk lærer: - Skolen fikser ikke ADHD-elever

Det er ikke første gang forskere påviser en sammenheng mellom ftalat-innhold hos gravide og ADHD hos barna, men dette er første gang en slik studie blir gjort i Norge. I tillegg har forskerne kun sett på de barna som har fått en ADHD-diagnose, mens tidligere studier har inkludert barn med ADHD-symptomer og atferdsproblemer.

LES OGSÅ: Banebrytende migrenemedisin kan bli tilgjengelig i Norge - kan halvere antall hodepinedager

Gro Dehli Villanger, en av forskerne bak studien, understreker at studien ikke kartlegger hvorvidt høye DEHP-nivåer er en direkte årsak til ADHD, eller om forklaringen er mer sammensatt.

– Det er viktig å påpeke at vi har studert sammenhenger på gruppenivå. Faktorer som ikke er inkludert i studien kan ha pvåirket resultatene. Vi kan heller ikke konkludere med at ftalat under svangerskapet er en direkte årsak til ADHD, sier Villanger til FHI.

– Vi trenger mye mer forskning for å få kunnskap om virkningsmekanismer og årsakssammenheng mellom miljøgifter, inkludert ftalat, og hjerneutvikling hos mennesker, sier Villanger.

Fakta: ADHD

Kjernesymptomene på ADHD er: Konsentrasjonsproblemer og problemer med vedvarende oppmerksomhet: Dette kan føre til at personer med ADHD ikke fanger ikke opp muntlige beskjeder og andre signaler fra omgivelsene. De kan ha vansker med å bearbeide informasjon og kan derfor få problemer med å følge instruksjoner, gjennomføre oppgaver og organisere egne aktiviteter. For andre kan det virke som om de ikke hører etter. De unngår eller misliker gjerne oppgaver som krever vedvarende oppmerksomhet. De skifter ofte fra en aktivitet til en annen, uten å gjøre noe ferdig. De er lette å distrahere, glemsomme og mister lett ting. Hyperaktivitet:

Barn og unge med ADHD har ofte mye uro i hender og føtter. På skolen kan f. eks.barnet forlate plassen sin i timen og løpe omkring. Andre kjennetegn er støyende lek, overdreven kroppslig aktivitet og at de prater mye uten å tilpasse seg den situasjonen de er i. Ungdom og voksne har ikke det samme, høye aktivitetsnivået, men er ofte rastløse. Impulsivitet:

Dette innebærer at de handler før de har tenkt seg om. Det fører gjerne til at de svarer før et spørsmål er avsluttet, klarer ikke vente på tur, avbryter. (Kilde: FHI)

Forbudt i mange produkter



Det er tidligere påvist at mange ftalat, blant annet DEHP, er hormonforstyrrende. Ifølge nettsiden «Er det farlig?», lagd av Miljødirektoratet, Mattlisynet og Miljømerking, kan DEHP skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret.

DEHP var tidligere det mest brukte ftalatet i Norge, men siden 1997 har bruken gått vesentlig ned. I Norge og EU er det forbudt å bruke DEHP i kosmetikk, leker (for barn opp til 14 år) og andre småbarnsprodukter (opp til tre år).

Fordi studien omfatter barn født i perioden 2003-2008, er det grunn til å tro at gravide kvinner i Norge får i seg minde DEHP i dag enn dag studien ble gjennomført.

Fakta: Slik ser du om produktet inneholder DEHP

De fleste produkter som inneholder DEHP har ikke ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter: - Phthalate - Di(2-ethylhexyl)phthalate - Di(2-etylheksyl)ftalat - Dietylheksylftalat - DEHP Kilde: Miljødirektoratet, Mattilsynet og Miljømerking (http://www.erdetfarlig.no/)

Mest sett siste uken