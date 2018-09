Ny forskning: Høyt gluteninntak under svangerskapet nær dobler sjansen for at barnet utvikler diabetes

Men forskerne vil vente med å komme med nye kostholdsanbefalinger for gravide.

For aller første gang har danske forskere påvist en sammenheng mellom et høyt inntak av gluten under svangerskapet og barnets utvikling av diabetes type 1, skriver Politiken.

Studien, som er publisert i det anerkjente legetidsskriftet British Medical Journal, viser faktisk at et høyt gluteninntak under svangerskapet nærmest dobler risikoen for at barnet utvikler diabetes type 1.

Doblet risikoen



Totalt har forskerne gjennomgått 67.565 svangerskap hos totalt 63.529 kvinner. De har deretter fulgt barna frem til de fylte 15 år og det viste seg at 247 av barna hadde utviklet diabetes type 1.

Blant kvinner med et gluteninntak på under syv gram daglig fikk 0,3 prosent av barna diabetes type 1. Til sammenligning lå tallet på 0,52 prosent blant de kvinnene med et gluteninntak på over 20 gram.

Det sies at hvis man spiser et normalt, vestlig kosthold får man i seg 10-15 gram gluten daglig.

Forekomsten av diabetes type 1 blant barna var lavere enn den er i befolkning generelt. Årsaken er at de bare ble observert i 15 år, altså er det sannsynlig at flere vil utvikle diabetes type 1 når de blir eldre.

DIABETES: Omkring 245.000 nordmenn har diabetes, hvorav 28.000 av disse har diabetes type 1.

Må etterprøves



Forskerne bak studien understreker at de ikke vil gi nye kostholdsanbefaligner for gravide før studieresultatet har fått ytterligere forskning iryggen.

- Vi kan ikke si noe om kostholdsanbefalinger med bakgrunn i studien fordi det er første gang at sammenhengen blir påvist. Det skal etterprøves og gjentas i andre solide studier før resultatet kan få konsekvenser, sier overlege Sjurdur Frodi Olsen fra Center for Føtal Prgrammering ved Statens Serum Institut i Danmark til Politiken.

I Norge antar vi at rundt 28.000 mennesker har diabetes type 1, altså rundt 0,6 prosent av befolkningen. I Danmark ligger tallet på rundt én prosent.

Diabetes type 1 er en kronisk, uhelbredelig sykdom som oppstår i alle aldersgrupper, men oftest hos barn og unge. Hos de med diabetes type 1, oppfatter immunforsvaret sine egne insulinroduserende celler som fremmedelementer og ødelegger dem. Dette gir kraftige symptomer, og personer med diabetes type 1 er avhengig av tilførsel av insulin for å overleve.

