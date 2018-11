Ny forskning: Lavt gluteninntak endrer tarmbakteriene og gir vekttap

Danske forskere er overrasket over hvor raskt tarmbakteriene tilpasser seg et lavt gluteninntak - og hvilke helsemessige fordeler det kan gi.

Stadig flere får cøliaki og andre glutenintoleranser, og gluteninntak er derfor hyppig debattert.

Mens enkelte sverger til et kosthold med begrenset gluteninntak, selv om de ikke har en påvist intoleranse, har leger og ernæringsfysiologer beroliget med at det er både trygt å sunt å spise gluten så lenge man ikke har påvist cøliaki.

Lite vekttap



Nå viser imidlertid en ny, dansk studie at det å begrense gluteninntaket, kan ha helsemessige fordeler, skriver Politiken.

Studien, som nylig er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Communications, hadde som mål å finne ut om tarmens sammensetning ville endre seg hvis man endrer kostholdet fra å være fiber- og glutenrikt, til kun fiberrikt.

Totalt 60 friske danske voksenpersoner deltok i studien. I en periode på åtte uker, hadde 30 av dem et fiber- og glutenrikt kosthold, mens de resterende 30 spiste fiberrikt - men begrenset gluteninntaket kraftig.

I løpet av perioden fikk deltakerne den samme mengde energi (altså kalorier), og samme mengde kostfiber.

Resultatet overrasket forskerne: Hos de som begrenset gluteninntaket, endret tarmbakteriene seg slik at de følte seg mindre oppblåst og hadde mindre luft i magen. I tillegg hadde de et vekttap på nesten én kilo i løpet av de åtte ukene.

Overrasket

Forskerne er overrasket over resultatet, og stusser spesielt over at de med lavt gluteninntak gikk ned i vekt, til tross for at alle deltakerne inntok samme mengde kalorier.

En teori er at endringen i tarmbakteriene kan ha økt kaloriforbrenningen.

OVERLEGE: Filip Krag Knop.

- Det tyder på at tarmbakteriene responderer hurtig og tilpasser seg det kostholdet vi spiser, sannsynligvis ved å øke antallet bakterier som er best rustet for å utnytt energien i kostholdet. De bakteriene som er gode til å bryte ned kostfiber fra en glutenrik kost vokser frem når det er gluten i maten, og forsvinner når det ikke er gluten i maten, sier professor Filip Krag Knop, overlege ved Steno Diabetes Center og Københavns Universitet, til Politiken.

Studier viser fordeler ved gluten



I Norge er det kun 1-2 prosent av befolkningen som har den autoimmune sykdommen cøliaki, som betyr at de må ha et helt glutenfritt kosthold.

Selv om den danske studien viser til at et begrenset gluteninntak, kan ha helsemessige fordel, er det også forskning som tyder på det motsatte.

En studie fra 2017, utført av forskere ved universitetet Harvard, tyder nemlig på at en glutenfri kost ikke er sunt for hjertet. Forskerne konkluderte i den studien med at man ikke bør ha en glutenfri diett så sant man ikke har cøliaki.

En studie fra 2016, viste at små mengder ekstra fullkorn gir betydelig helsegevinst og faktisk kan føre til at man lever lenger.

Da tok et forskerteam i London, ledet av NTNU-stipendiat Dagfinn Aune, for seg 45 internasjonale studier og tallfestet fordelene. Studien viste følgende: For de som ikke spiser fullkorn i det hele tatt gir bare 30 gram ferdig fullkornsprodukt per dag en redusert risiko for tidlig død på 18 prosent.

