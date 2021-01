Ny konflikt ved Asker og Bærum legevakt

Mange av legene som sa opp jobben ved Asker og Bærum legevakt i protest før jul, men som siden kom til en enighet, får underkjent trekkingen av oppsigelsen.

34 av de 70 legene som ikke er del av fastlegeordningen, får dermed likevel ikke jobbene tilbake ved Asker og Bærum legevakt, skriver Budstikka.

Germar Scnheider, tillitsvalgt ved legevakten, sier han er overrasket og svært kritisk til den uventede vendingen. Kommunen kunne valgt å samarbeide, sier han.

– I stedet velger kommunen konfrontasjon. Vi føler oss ført bak lyset og synes de opptrer useriøst. For oss er det viktig å sikre god pasientbehandling, sier Schneider.

I en epost til dem som har sagt de ønsker å trekke oppsigelsen, skriver tjenesteleder Lars Erik Gharib-Alhaug ved legevakten at de ikke er bundet av ønsket, og at de ikke aksepterer at oppsigelsen trekkes.

Grete Syrdal, kommunalsjef for helse og sosial i Bærum, sier de er trygge på at de vil ha et godt og faglig tilbud, men at det vil bli en omleggingsperiode der de midlertidig må dekke opp mot 3.000 vakter.

– Sender man en oppsigelse, så kan man ikke utelukke at den blir tatt til etterretning. Den muligheten burde de ha vurdert da de sa opp, sier hun.

De 70 legene sa opp jobben i protest mot at lønns- og arbeidsvilkårene ikke var tilrettelagt situasjonen under koronapandemien.

De resterende 36 legene er fastleger i kommunene og fikk tilbud om å få jobben tilbake ettersom legevakttjenesten er del av fastlegeordningen.

(©NTB)

Reklame Hva skjer dersom man vinner 925 millioner?