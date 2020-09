Ny koronaplan i Oslo – skal kunne teste 35.000 i uken

Byrådet i Oslo la tirsdag fram en ny beredskapsplan som beskriver hvordan kommunen de skal nå målet om å kunne teste 5 prosent av befolkningen per uke.

For Oslos del innebærer Helsedirektoratets uttalte mål om 5 prosents testkapasitet at kommunen må kunne teste 35.000 innbyggere for covid-19 i uka.

– Oslo har for øyeblikket ledig testkapasitet og ventetiden er nå maksimalt en arbeidsdag. Nå har vi også en plan som gjør det mulig for oss å oppskalere kapasitet for test til 5 prosent av befolkningen i løpet av en uke, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Planen innebærer at kommunen er klare til å opprette fire nye testsentre – på Bryn, Lindern, Skullerud og i Groruddalen – tillegg til allerede etablerte teststasjoner og feberpoliklinikker.

Kommunen åpner også for at andre enn helsepersonell kan gjennomføre testingen. Slik vil helsetjenestene i større grad driftes som normalt uavhengig av testingen i kommunen.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at Oslo kommune har hatt god testkapasitet den siste tiden.

– Kommunen ga enkelte dager i forrige uke tilbud om test tilsvarende 2,6 prosent av befolkningen i uka og hadde i tillegg ledig kapasitet for ytterligere tester, sier han.

Kommunen tilpasser også tilbudet slik at det kan gjennomføre to tester av personer der det er nødvendig ut fra anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

