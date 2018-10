Eirik Kollerud er valgt til ny leder i YS. Han får med seg Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen som henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Den nyvalgte ledertrioen er klare på at det venter store oppgaver i årene fremover.

– Automatisering, robotisering og kunstig intelligens vil påvirke arbeidsdagen til våre medlemmer. Mennesker skal løse nye oppgaver. Da blir det avgjørende at arbeidstakerne settes i stand til å utføre disse, sier Kollerud ifølge en pressemelding fra YS. Han tar over ledervervet fra Jorunn Berland, som i juli varslet at hun ga seg etter fem år.

YS er en fagforening med drøyt 218.000 medlemmer, fordelt på 13 forskjellige forbund.

(©NTB)

Mest sett siste uken