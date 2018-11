Ny måling: Folket sier nei til endringer i abortloven

Velgerne avviser blankt KrFs krav om endringer i abortloven. Mer enn to av tre velgere sier nei, viser en fersk måling som Respons Analyse har foretatt for VG.

68 prosent av velgerne svarer at de stiller seg negative til spørsmål om endringer i abortloven. Bare 16 prosent av folket er positive til å endre loven, viser VG-målingen.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad har heller ikke enstemmig støtte fra sine egne velgere i kravet til endringer: I KrF er 53 prosent positive, mens 31 prosent er negative til å endre loven og stramme inn retten til abort etter 12. svangerskapsuke, slik KrF krever.

Ropstad har tidligere sagt at KrF ønsker å fjerne eller endre paragraf 2C i abortloven, som åpner for abort etter 12. svangerskapsuke der «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

I alle de andre partiene sier flertallet av velgerne nei. Motstanden mot endringer er størst blant SVs velgere der 83 prosent er negative til endringer. I Ap er 78 prosent imot. mens blant Rødt og Venstres velgere er det 74 prosent som stiller seg negative til lovendringer.

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med 1.000 velgere over 18 år, som er foretatt mandag, tirsdag og onsdag denne uken.

(©NTB)

