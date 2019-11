Ny metoo-undersøkelse i mediebransjen

I den forrige metoo-undersøkelsen i mediebransjen sa 11,1 prosent av unge kvinner mellom 18 og 30 år som svarte, at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering det siste halve året. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

To år etter at metoo-bølgen traff norske mediehus, samler presseorganisasjonene hele bransjen for en ny kartlegging av seksuell trakassering.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Resultatet av den nye kartleggingen kommer i januar, melder Medier24. Den første metoo-undersøkelsen i mediebransjen ble presentert i desember 2017. Det kom 5.700 svar, og de viste at 11,1 prosent av unge kvinner mellom 18 og 30 år som hadde besvart undersøkelsen, sa de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering det siste halve året. – Norsk Journalistlag var tydelig på at vi ønsket en ny undersøkelse. Nå har vi brukt tiden på å finne ut hvem som skal være med, og hvordan undersøkelsen skal gjøres, sier leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag til Medier24. Alle organisasjonene som er medlem av Norsk Presseforbund, deltar i den nye undersøkelsen. – Jeg er veldig glad for at en samlet mediebransje gjør dette sammen. Vi er alle enige om at vi har forsømt oss som bransje fram til 2017, sier assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening til Medier24. Undersøkelsen vil bli sendt ut på samme tid som i 2017 – i slutten av november – med svarfrist i begynnelsen av desember. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv leserbrev her