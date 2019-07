Ny overnattingsrekord for norske hoteller

For første gang ble det målt over 2 millioner overnattinger ved norske hotell for mai måned. Det er en økning på 9.5 prosent sammenlignet med i fjor. Her er Grand Hotel i Oslo avbildet. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

I mai ble det for første gang målt over to millioner overnattinger ved norske hoteller. Det er en økning på 9,5 prosent mot samme måned i fjor.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Tallet på antall hotellovernattinger i Norge som utlendinger står bak, gikk opp med 10,4 prosent til 556.707 sammenlignet med i fjor. Antallet «norske» hotellovernattinger økte med 7,1 prosent til 1,4 millioner, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I alt var det 2,7 millioner registrerte overnattinger i mai, noe som er en økning på 3 prosent mot samme måned i fjor. Tallene viser at færre overnattet på campingplasser og i hyttegrender i vårmåneden mai. Samlet sett hadde disse 96.000 færre overnattinger. Det kan blant annet skyldes at denne måneden både var våtere og kaldere enn i fjor, i tillegg til at pinsen var i juni. Det var 37.000 hytteovernattinger i årets femte måned, en nedgang på 9,6 prosent. På campingplassene var det om lag 565.000 overnattinger denne måneden. Det er 81.000 færre enn samme måned i fjor. På Svalbard var det 16.000 overnattinger i mai, en økning på 18 prosent sammenlignet med samme måned fjor. Både norske og utenlandske overnattinger økte, henholdsvis med 13 og 24 prosent. (©NTB)