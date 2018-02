Ny pågripelse i Jemtland-saken – mann siktet for falsk forklaring

Politiet har siktet ytterligere en mann i forbindelse med drapet på Janne Jemtland. Han er siktet for falsk forklaring.

Mannen er fra Ringsaker og ble pågrepet onsdag denne uken.

Les også: Politiet: - Slik ble Janne Jemtland drept

På en pressekonferanse fredag sa politiet at han har forklart seg som vitne, men at de tror han har avgitt uriktig forklaring.

Uriktige opplysninger



Mannen ble avhørt 17. januar. I dette avhøret mener politiet at han forklarte seg uriktig.

- Det er ikke grunn til å mistenke at denne mannen er delaktig i selve drapshandlingen. Vi ønsker å avklare hans rolle, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden.

Det avholdes fengslingsmøte i saken fredag.

- Vi ønsker å sikre bevis. Det er bevisforspillelsesfare, sier Eynden om hvorfor de ønsker å varetektsfengsle mannen.

Kisten med Janne Jemtland omringet av lys og blomster under begravelsen i Veldre kirke. Politiet mener Jemtland ble skutt av ektemannen og døde av skuddskadene 29. desember.

Ble skutt 29. desember



Politiet mener Janne Jemtland ble skutt med et håndvåpen 29. desember, og at hun døde av skuddskadene. Ektemannen har forklart at det var en ulykke.

– Vi har grunn til å si at Janne Jemtland ble skutt, hun ble påført dødelige skuddskader 29. desember og hun døde denne dagen, opplyste politiadvokat André Lillehovde van der Eynden på en pressekonferanse fredag formiddag.

– Siktede erkjenner ikke det han er siktet for, han erkjenner ikke drap, men knytter seg til situasjonen hvor Janne døde, sier han.

