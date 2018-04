Ny rekord: Så mye bompenger er krevd inn med Frp i regjering

- Tidenes valgbløff, sier Senterpartiet om bompenge-rekorden. De mener Siv Jensen bør si unnskyld til bilistene.

GARDERMOEN (Nettavisen): Før Fremskrittspartiet gikk inn i regjering for over fire år siden, lovde de å fjerne bompengene om de fikk regjeringsmakt. Men det har langt fra skjedd.

Fredag kom nyheten om at det ble krevd inn rekordmye bompenger fra landets bilister i fjor. Bompengeregningen endte på 10,2 milliarder.



Se Frp-leder Siv Jensen svare om bompengerekorden lenger ned.

Les også: Listhaug: - Folk er drittlei av sexmeldinger og #metoo



Totalt 40 milliarder



Hvert år siden Frp flyttet inn regjeringskontorene i 2013, har bompengestrømmen til statskassa bare økt. Det er også ventet at tallet vil stige ytterligere i 2018, til 10,7 milliarder, ifølge Statens vegvesen.

Totalt har inntektene fra bomstasjonene vært på omlag 40 milliarder kroner i regjeringen Solbergs levetid. Dette inkluderer de siste månedene av 2013 og de første månedene av 2018.

Se hvor mye bompenger som er krevd inn med Frp i regjering lenger ned.

VIDEO: Se Siv Jensen svare om bompengeøkningen:

Jensen kan ikke love nedgang



Frp-leder Siv Jensen vedgår at de lovet noe helt annet før de kom i regjering. Men hun kan ikke love mindre bompenger i årene som kommer.



- Det var ikke dette dere lovet velgerne?

- Det er helt riktig. Det var vi helt tydelig på da vi kom ut fra Sundvolden for fire år siden, at der har vi ikke fått gjennomslag. Men vi har redusert andelen i mange prosjektet, sier Jensen til Nettavisen.

- Vi har økt veibevilgningene så mye, og satt igang så mange prosjekter, at det i seg selv gjør at bompengeandelen går opp når det er et flertall på Stortinget som vil ha det sånn, utdyper hun.

Les også: Anbefaler ja til spillekasinoer i Norge

IKKE MINDRE: Frp-leder Siv Jensen kan ikke love mindre bompenger i årene framover, men påpeker at de har fått ned bilistenes andel i den omstridte avgiften.

- Kan du love mindre bompenger for folk flest i årene som kommer?

- Nei, men det jeg kan love er at skatte- og avgiftsnivået i Norge skal gå ned. Men det er altså ikke flertall på Stortinget for å endre bompengepolitikken utover det vi allerede har fått til som handler om å redusere andelen i prosjektene, sier Frp-lederen.

Les også: Jonas Gahr Støre: - Klassisk at Siv Jensen skryter av seg selv og rakker ned på andre

ØKER OG ØKER: Her er bompengene som er blitt krevd inn de siste årene, som også har økt jevnt og trutt hvert år med Frp i regjering.

- Jeg kan garantere



Både Jensen og flere andre Frp-topper lovde å få bort bompengene da de satt i opposisjon. En avgift som partiet lenge hadde kjempet mot.



- Jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet, sa Frps stortingsrepesentant Bård Hoksrud til Nettavisen under valgkampen i 2013.

Jensen lovde gratis bompengepassering i landets hovedstad.

- Vi skal sørge for at bompengeringen rundt Oslo opphører. Om Frp får regjeringsmakt vil vi sørge for at det blir gratis å passere bommene. Bilistene betaler allerede mer enn nok i avgifter. Veiene skal betales av staten, sa Jensen til NRK Østlandsendingen i 2009.

Nå er imidlertid tonen en annen fra regjeringspartiet, og opposisjonen er klar med kritikken.

Les også: 53 nye bomstasjoner i Oslo-området

- Jensen burde si unnskyld



Senterpartiets næringspolitiske talsperson, Geir Pollestad, kaller bompengerekorden med Frp i regjering, for «tidenes valgbløff».

- Når Frp nå hvert år siden de tok over har satt ny norsk rekord i bompenger, så er det mye som tyder på at det er tidenes største valgbløff, sier Pollestad til Nettavisen.

UNNSKYLDNING: Senterpartiets næringspolitiske talsmann, Geir Pollestad, mener Siv Jensen må gi bilistene en unnskyldning for bompengene de krever inn.

Han mener Jensen burde si unnskyld til bilistene.

- Det virker ikke på meg som om de prioriterer å kutte bompenger heller, unntatt i retorikken. Jeg mener Siv Jensen burde ha brukt landsmøtet til å si unnskyld til landets bilister, sier Pollestad.

- Men Frp holder seg jo ganske stabilt på meningsmålingene, tror du velgerne ser dette?

- Jeg tror at folk lar seg lure mer eller mindre frivillig. Men etter fem år er det snart på tide at folk ser på realiteter og ikke bare hører på unnskyldninger, sier Sp-politikeren.

Les også: FpU vil filme muntlig eksamen, men elevene selv vil gå enda lenger

Fakta: Bompenger krevd inn med Frp i regjering:

2014: 9,2

2015: 9,58

2016: 9,6

2017: 10,2

2018: 10,7 (anslag) Kilde: Statens vegvesen

SV: - Bare tomme ord



Han får støtte fra SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

- Dette viser at Frps lovnad om å fjerne bompenger bare er tomme ord. Frp må innse at penger ikke vokser på trær, når de utvider motorveier og bygger nye, store veier, koster det penger, og bilistene får regningen for feilslått politikk, sier Kaski til Nettavisen.

TOMME ORD: - Dette viser at Frps lovnad om å fjerne bompenger bare er tomme ord, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, om bompengerekorden.

Hun viser til Oslo, der ny E18 skal bygges vestover, noe som betyr en skyhøy bompengeregning for bilistene.

- I Oslo tvinger blant annet Frp igjennom utbygging av ny E18 som gjør at en vanlig bilist må ut med 160 kroner hver gang. Det er galskap, sier hun.

Les også: Jensen: - MDG har glemt at folk er avhengig av bilen

SP-SVAR: - Har Senterpartiet kjempet for bompengekutt? spør samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter Senterpartiets krav om at Siv Jensen bør unnskylde bompengeøkningen med Frp i regjering.

Solvik-Olsen: - Har Sp kjempet for kutt?



Nettavisen har forelagt Sps krav om at Jensen bør si unnskyld til landets bilister, men hennes rådgiver Petter Kvinge Tvedt henviser oss til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å kommentere utspillet.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Solvik-Olsen (Frp) om saken, men hans rådgiver opplyser om at statsråden ikke har anledning. Hans rådgiver sender følgende kommentar per sms:

- Har Senterpartiet kjempet for bompengekutt? Ikke det? Rent logisk - hvorfor skal vi forholde oss til kritikk fra et parti som ikke ønsker gjennomslag i saken? sier Solvik-Olsen i kommentaren.

Etter dette svaret rettet Nettavisen en ny henvendelse til Solvik-Olsens rådgiver, der vi spurte om statsråden ville kommentere økningen i bompenger med Frp i regjering.

Den siste henvendelsen er foreløpig ikke besvart.

Les også: Solvik-Olsen: - Bompengesatsene kan oppfattes usosialt

Fremskrittspartiets landsmøte avholdes på Gardermoen i helga. Nettavisen er til stede og følger landsmøtet. Har du noe du ønsker vi skal spørre politikerne om? Ta kontakt på jb@nettavisen.no

Mest sett siste uken