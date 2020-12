Ny Røde Kors-undersøkelse: 55 prosent av unge under 24 år er ensomme

Flere nordmenn oppgir nå at de er ensomme som følge av pandemien, viser en undersøkelse Opinion har utført på vegne av Røde Kors. Andelen er størst blant unge.

På spørsmålet «Føler du deg ensom for tiden som følge av koronapandemien?» svarer 55 prosent av de mellom 16–24 år «ja». For hele befolkningen viser tallene at én av tre føler seg ensomme nå.

2.633 personer svarte på undersøkelsen.

– De nye ensomhetstallene bekymrer og er et sterkt signal om at mange har behov for menneskelig kontakt som ikke blir møtt nå under pandemien, sier president i Norges Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll.

Hvert år markerer Røde Kors vintersolverv, 21. desember, for å rette søkelys mot ensomhet.

