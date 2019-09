Ny skiltbokstaver for elbiler

Alle bilskiltnumrene som har vært tilgjengelige for elbiler er brukt opp. Dermed har Vegvesenet delt ut sitt første skilt som starter på EB.

Inntil nå har alle elbiler hatt skilt som starter med EL, EK eller EV.

– I hver bokstavserie kan det bli registrert maksimalt 89.999 biler – og en elbileier i Bærum fikk i går skilt EV 99999 på en Renault Kangoo. Dermed var det klart for å ta i bruk EB-serien, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Den første EB-bilen i systemet er en Hyundai Ioniq, som ble solgt og registrert i Stavanger. Vegvesenet opplyser at det ikke er noen offisiell betydning av bokstavkombinasjonen EB, «selv om noen vil tro at det er en forkortelse for «El Bil».

Selv om Vegvesenet nå er over på EB-serien, er det ingen automatikk i at alle som kjøper ny elbil får bilskilt med EB-kombinasjonen.

– Bilforhandlerne bestiller mange skilt av gangen, og har derfor ofte skilt på lager. I tillegg kan Statens vegvesens trafikkstasjoner ha skilt med EV-kombinasjonen på lager, sier seniorrådgiver Jon Terje Presthus i Statens vegvesen.

Per 26. september er det 260.357 registrerte elbiler i Norge, ifølge nettstedet Elbilstatistikk.no.

