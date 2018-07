Ny skogbrann i Aurskog-Høland

Det brenner over et 100 meter bredt område i Nordre Mangen i Aurskog. Brannmannskapene har ikke kontroll og har rekvirert skogbrannhelikopter.

Skogbrannen ble meldt av Øst politidistrikt på Twitter rett før klokka 19 torsdag kveld. Både brannmannskaper og politi ble sendt til stedet.

– Vi jobber med å få oversikt over brannen nå. Den har en stort omfang og vi har derfor bestilt et skogbrannhelikopter. Vi har mannskaper fra to stasjoner i området. Det er vanskelig å si over hvor stort område det brenner, men det er rundt 100 meter bredt, sier vaktleder Espen Stabell ved Øst 110-sentral IKS til NTB.

Ifølge Stabell truer ikke skogbrannen noen bebyggelse, men brannen foregår i nærheten av noen høyspentledninger.

Skogområdet ligger helt øst i Aurskog-Høland kommune, men røyken skal være synlig på lang avstand, skriver Romerikes Blad.

(©NTB)

Mest sett siste uken