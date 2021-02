Ny smitterekord i Kristiansand

21 nye koronatilfeller i Kristiansand ble registrert fredag morgen. Det er ny smitterekord, ifølge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Den forrige toppnoteringen lød på 18 smittede og ble satt 5. februar. Tallene blir oppdatert i løpet av fredagen og kan øke ytterligere, skriver Fedrelandsvennen.

Det ble samtidig satt rekorder for antall smittede målt over to døgn (34), tre døgn (49), fire døgn (64), fem døgn (74), seks døgn (87) og sju døgn (93).

I februar har MSIS registrert 207 smittede personer med folkeregistrert adresse i Kristiansand. Det er like mange som ble smittet av covid-19 i hele Agder i mars måned, skriver avisen.

(©NTB)

Reklame Her er årets beste påskeegg