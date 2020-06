Ny søkerekord til folkehøyskolene

Folkehøyskolene i Norge er populære. I år er det rekordmange som har søkt seg til disse skolene.

– Søkertallene til neste skoleår slår alle tidligere rekorder. Det har aldri vært mer populært å gå på folkehøgskole. Kanskje er behovet for et sosialt år på folkehøgskole bare blitt enda større etter en lang koronaperiode hjemme, sier Marit Asheim, informasjonsrådgiver for Folkehøgskolene, til Nationen.

Per 1. mai var det sendt 21.579 søknader til folkehøyskolene for neste skoleår, sammenlignet med 18.882 på samme tid i fjor.

Hun sier at elevene forteller at de etter 13 års skolegang er slitne og har behov for å gjøre noe annet et år – før de starter på videre studier.

– Dette er ikke endret etter en vår med mye usikkerhet og hjemmeskole – heller tvert imot. Kanskje er behovet for et sosialt år på folkehøgskole bare enda større etter en lang koronaperiode hjemme, sier Asheim.

Det er i dag 82 folkehøyskoler i Norge, fordelt på alle fylker. Folkehøyskolene har dette skoleåret rekord med 8.000 elever. Alle skolene satser på å starte opp igjen som vanlig til høsten med en del koronatilpasninger.

(©NTB)