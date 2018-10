Ny, sterk måling for KrF

Midt oppe i Kristelig Folkepartis interne diskusjoner om politisk veivalg får partiet en oppslutning på 4,8 prosent i en ny meningsmåling.

Meningsmålingen InFact har gjort for Nettavisen gir KrF en oppslutning på 4,8 prosent, noe som plasserer partiet godt over sperregrensen på 4,0 prosent. Nettavisen har ikke måling fra forrige måned, og kan derfor ikke registrere endringene. I stedet henvises det til gjennomsnittet av alle meningsmålingene i september, som ga KrF en oppslutning under sperregrensen, på 3,5 prosent, følge nettstedet Pollofpolls.

– Nå har de tatt et byks fra sperregrensen, hvor de har vaket på en rekke målinger i høst. Så det ser noe bedre ut, men det svinger en del for partiet, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.

Høyre får 26,1 prosent, Frp 14,7 prosent, Venstre 3,8 prosent, Ap får 24,4 prosent, Sp 11,2 prosent, SV 5,7 prosent, Rødt 4,1 prosent og MDG får 2,7 prosent i denne målingen.

Målingen ble gjennomført 9. november, og 1.009 personer har deltatt i meningsmålingen. Feilmarginen for totalutvalget er på pluss/minus tre prosentpoeng, ifølge InFact.

