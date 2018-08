Ny studie: Dette gjør sex med humøret ditt dagen derpå

Du blir rett og slett glad av sex, viser ny studie.

«Hvor viktig er sex?»

Spørsmålet kommer fra en kvinne i begynnelsen av 30-årene, som ønsket hjelp fra parterapeut Frode Thuen, som har en fast spalte i Aftenpostens A-magasin, til å finne ut om hun gikk glipp av noe ved å ikke være spesielt opptatt av sex.

Kvinnen sammenlignet det å ha sex med å gå på kino. Hun koser seg med det, og tenker gjerne etterpå at hun bør gjøre det oftere. Men så forsvinner dagene så fort, og kinoturen blir fort avglemt.

«Det går jo helt fint om det likevel tar lang tid til neste gang. Jeg blir ikke rastløs eller urolig og føler at nå må jeg komme meg på kino igjen. Er det noe jeg går glipp av på grunn av denne holdningen, noe jeg ikke helt forstår? Skulle gjerne se hva du tenker om dette?»

Godt humør dagen derpå



Thuen besvarer henvendelsen ved å henvise til en fersk studie som handler om akkurat dette: Hva gjør sex med humøret ditt og din generelle tilfredshet med livet?

Studien, som også er omtalt av TIME Magazine, ble publisert i journalen Emotion i juni.

En gruppe forskere ved George Mason University i USA ba 152 studenter om å notere ned sin seksuelle aktivitet, følelser og tanker hver dag i tre uker.

Studentene måtte blant annet oppgi kjønn, hvorvidt de var i et parfohold og om de var nær sine seksuelle partnere.

Forskerne så et mønster blant studentene: Dagen etter de hadde hatt seksuell aktivitet, var de gladere og fant mer mening med livene sine. I dette tilfellet kunne «seksuell aktiviet» være alt fra kyssing til samleie.

Det gode humøret kom uavhengig av hvor tilfredstillende den seksuelle aktiviteten var eller hvorvidt det var med en kjæreste eller en mer tilfeldig person. Det viste seg at enhver form for seksuell aktivitet forbedret humøret deres.

Sex fører til glede, ikke motsatt



Tidligere har man kanskje sett på sex og tilfredshet med livet som to ting som følger hverandre. Har man det bra og er glad, har man kanskje mer sex enn hvis man ikke er tilfreds i livet.

Studien viser imidlertid at dette ikke stemmer. Hvis studentene var i godt humør, var det ikke slik at det førte til mer sex.

Altså: Det gode humøret kommer som en følge av seksuell aktivitet, men det samme gjelder ikke motsatt.

En av forskerne bak studien, Todd Kashdan, mener det handler om menneskers fundamentale behov for å føle tilhørighet og aksept fra andre mennesker.

- Det er noe meningsfylt med at noen gir kroppen sin til deg og aksepterer tilgang til din, sier Kashdan.

- Kan berike livet ditt



Når det gjaldt de som var i et etablert parforhold, viste studien imidlertid en sterkere sammenheng mellom humør og sinnstilstand. Dette har nok sin naturlige forklaring i at man som kjærester gjerne har mer sex hvis man har det bra sammen, enn hvis stemningen og humøret er dårlig.

FRODE THUEN er samlivsterapeut og falt spaltist i Aftenpostens A-magasin.

Thuen understreker imidlertid at man ikke skal legge for mye vekt på enkeltundersøkelser, og at det ikke er sikkert at studien kan overføres til norske forhold.

I sitt svar til kvinnen skriver Thuen likevel at det kan være fint å vurdere hvorvidt det å ha mer sex, kan føre til en økt tilfredshet i hverdagen.



«Ut fra denne forskningen kan man kanskje tenke at du underutnytter en kilde som faktisk kan berike livet ditt og bidra til å gjøre deg mer tilfreds. Dette er for øvrig noe som gjelder mer generelt, og som ikke begrenser seg til seksuell utfoldelse; for mange av oss gjør for lite av det som skaper glede og mening i livet.»

