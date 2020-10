Ny variant av koronaviruset oppdaget i Trondheim

Smitteutbruddet i Trondheim skyldes en ny variant av koronaviruset som ikke er sett i Norge før, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Forrige uke sa kommuneoverlege Tove Røsstad at smitteutbruddet i byen kunne skyldes en mer smittsom mutasjon av koronaviruset. Prøver av viruset ble fredag sendt til analyse hos Folkehelseinstituttet.

– Ved første sekvensering av prøvene har analysen vist at varianten av viruset som kan knyttes til dette utbruddet, er en variant de ikke kjenner fra før, sier Røsstad til Dagbladet , som først omtalte saken.

Hun understreker at den nye varianten kan ha vært i omløp tidligere, men at den ikke har blitt oppdaget og at den ikke er i FHIs arkiver.

Det er ennå ikke klart om denne mutasjonen er mer smittsom enn andre varianter av koronaviruset, slik kommuneoverlegen har hatt mistanke om.

I forrige uke opplyste Folkehelseinstituttet at de hadde påvist en mutert versjon av viruset i forbindelse med smitteutbruddet på en turistbuss fra Jæren. Utbruddet på bussen førte til smitte på mange av stoppestedene under en rundtur i Sør-Norge.

Ifølge kommuneoverlegen er det imidlertid ikke vist noen sammenheng mellom virusvarianten i Trondheim og turistbuss-mutasjonen.

I løpet av helga 16.–18. oktober fikk åtte personer i Trondheim påvist koronasmitte.