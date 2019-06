Nye handelssamtaler med Kina

Norge og Kina møttes i Oslo denne uken for å fortsette forhandlingene om en frihandelsavtale. Neste runde er i Kina i september.

I mars møttes delegasjonene i Beijing, og fra 24. til 27. juni har partene forhandlet i Oslo.

– Det går fremover i forhandlingene, selv om det gjenstår å finne løsninger på en rekke krevende spørsmål. Kina er vår største handelspartner i Asia og et svært viktig marked for norsk næringsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I Oslo ble det forhandlet om blant annet varehandel, handel med tjenester og investeringer, tekniske handelshindre, offentlige anskaffelser, konkurranse, handel og miljø og elektronisk handel.

Frihandelsforhandlingene startet allerede i 2008, men stoppet opp på grunn av isfronten som oppsto da den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

I 2016 inngikk Norge og Kina en avtale om normalisering, slik at forhandlingene kunne gjenopptas.

En beregning fra Nærings- og fiskeridepartementet fra februar i år viser at en frihandelsavtale med Kina anslås å kunne gi ekstra eksportinntekter for varer på 29 milliarder kroner over en periode på ti år.

