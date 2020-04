Nye hurtigtester for koronaviruset er klare til bruk

Flere hurtigtester som kan finne ut om du har vært smittet av koronaviruset, er nå klare til bruk. FHI tror mange leger vil tilby dette til sine pasienter.

Flere hurtigtester har i en måneds tid vært prøvd ut hos Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus), skriver Bergens Tidende.

Studien bekrefter at de undersøkte hurtigtestene ikke kan brukes til å utelukke infeksjon, men trolig kan noen av testene brukes for å påvise at man har hatt covid-19.

FHI-overlege Anne-Marte Bakken Kran mener testene kan ha en nytteverdi for å avklare om man har hatt sykdommen eller ikke, og at mange legekontorer kommer til å tilby disse til sine pasienter.

