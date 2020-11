Nye koronatiltak stenger flere utesteder i Bergen

16 utesteder i Bergen har bestemt seg for å stenge dørene midlertidig etter at myndighetene skjerper tiltakene for utestedene.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Fra midnatt natt til lørdag innføres landsomfattende skjenkestopp og forbud mot nye gjester etter klokken 22. Bergen kommune har varslet at nye lokale tiltak vil komme torsdag kveld. Ti av utestedene tilhørere Ricks AS, som driver tolv utesteder i Byen, skriver Bergens Tidende. Bargruppens Drift AS stenger også ned to av sine åtte utesteder, mens Alexander Arnø stenger ned utestedene Stereo, Tempotempo, Nedre Nygård og Okidoki. (©NTB)