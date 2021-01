Nye krav til helseansatte i Bergen skal hindre mutantspredning

Byrådet i Bergen innfører flere tiltak for å hindre spredning av den muterte virusvarianten. Helseansatte som har vært på Østlandet, må testes.

Ansatte i helse- og omsorgstjenester i Bergen som har vært på Østlandet de siste ti dagene, må nå ha negativ koronatest for å kunne jobbe. Det bestemte byrådet i Bergen mandag.

Ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester som har vært på Østlandet, må videre bruke munnbind på jobb de ti første dagene etter retur til arbeidet.

– Vi vet at det muterte viruset smitter raskt, og våre brukere skal føle seg trygge på at de ikke utsettes for smitterisiko som følge av at ansatte har vært på reise på Østlandet, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa (KrF), i en pressemelding.

Strammer inn på besøksregler

Tiltakene gjelder personer som har vært i fylkene Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold og Telemark og Agder (unntatt Sirdal).

Ved Haukeland universitetssjukehus skal pasienter som har vært i en av de 25 kommunene der det er iverksatt strengere tiltak etter utbruddet i Nordre Follo, testes for covid-19-smitte og isoleres inntil negativt prøvesvar foreligger.

Det innføres også strengere besøksregler på sykehjemmene i Bergen.

Personer som har vært i områder med spredning av den muterte virusvarianten, bes om å avvente besøk på sykehjem til de har vært hjemme i ti dager, og til de har negativt prøvesvar på prøve tatt tidligst fem dager etter hjemkomst.

Advarer mot unødvendige reiser

Smittevernoverlege Frank van Betten minner kommunens innbyggere om å unngå alle unødvendige reiser. De som har reist, blir bedt om å være ekstra forsiktige.

– Vi oppfordrer nå særlig sterkt alle innbyggere som har vært i områder med spredning av mutert virus om å teste seg og gå i karantene i påvente av prøvesvar. Det er viktig at alle er ansvarlige og ekstra forsiktige i den situasjonen vi nå er i, sier smittevernoverlegen.

