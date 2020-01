Nye regler skal gjøre det lettere å varsle

Endringer i arbeidsmiljøloven skal bedre rutinene rundt varsling om kritikkverdige forhold, håper arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Ansatte skal føle trygghet for at de kan si fra om kritikkverdige forhold på jobben – uten å risikere represalier fra ledelsen. For å gi arbeidstakerne økt trygghet, endrer vi regelverket for varsling, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til NTB.

Blant endringene som trådte i kraft ved årsskiftet, er at flere nå skal omfattes av varslingsbestemmelsene, ny definisjon av kritikkverdige forhold, bestemmelse om framgangsmåte ved varsling og tidsbestemt undersøkelsesplikt for arbeidsgiver etter varsling.

Flere får varsle

Varslingsbestemmelsene er nå utvidet til også å omfatte elever, vernepliktige, sivile tjenestepliktige, pasienter og personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak, eller som er under opplæring.

Begrepet kritikkverdige forhold vil fra nå i arbeidsmiljøloven bli definert som «forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet».

Eksempler på dette er tilfeller der det er fare for liv og helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, eller et uforsvarlig arbeidsmiljø.

Tydeligere regelverk

Regjeringen ønsker også å gjøre regelverket rundt varsling enklere å forstå for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

– Mens det gamle regelverket ikke var tydelig nok på hva arbeidstakerne kan varsle om, er de nye reglene lettere å forholde seg til. Jeg mener det er riktig å legge mer av ansvaret for håndtering av varsling på arbeidsgiver. Den ansatte skal slippe å måtte stå alene. Det vet vi kan være svært belastende for den enkelte, sier Hauglie.

Loven vil fra nå av derfor tydeliggjøre at arbeidsgiver er pliktig til å undersøke og følge opp varselet, og at dette må skje «innen rimelig tid».

I den nye lovteksten understrekes det også at gjengjeldelsesbegrepet skal forstås vidt, at det er arbeidsgivers ansvar å forhindre gjengjeldelse og å forsikre at virksomheten har rutiner for intern varsling.

