Nye søk etter WikiLeaks-medarbeider i Nordland

Politiet og Kystvakten startet søndag søk i Saltdalsfjorden i Nordland etter den savnede nederlandske WikiLeaks-medarbeideren Arjen Kamphuis (46).

Søket vil foregå utover søndagen, ifølge Nordland politidistrikt.

– Vi har bedt Forsvaret om bistand til et søk i Saltdalsfjorden. Kystvaktskipet Heimdal deltar, og det er også med lettbåter fra Kystvakten, forteller operasjonsleder Jon-Inge Moen til NTB.

I samme område som før

Ifølge operasjonslederen er det ikke kommet inn ny informasjon i saken, og søket har vært planlagt siden før helgen. Letingen foregår fra Leivset sør for Fauske og inn Saltdalsfjorden til Rognan.

– Dette er innenfor et område som tidligere har blitt gjennomsøkt, forteller han.

Nederlandske Arjen Kamphuis ble sist sikkert observert i Bodø 20. august. Kamphuis skulle reise fra Nordland med tog til Trondheim og deretter fly hjem til Amsterdam 22. august, men han benyttet aldri denne flybilletten.

Politiet har fått inn 80 tips i saken. De har funnet en sammenleggbar kajakk som de mener tilhører den savnede. Kajakken ble funnet i Skjærstadfjorden mellom Fauske og Rognan.

Telefonregistrering

Uten noe forutgående livstegn slo Kamphuis' telefon inn på en basestasjon i det lille tettstedet Vikeså i Bjerkreim sør i Rogaland i timen før midnatt 30. august. Først var det hans nederlandske SIM-kort som ble registrert, siden ble det skiftet til et tysk SIM-kort som også er registrert på hans navn. Siden har det vært ikke vært noen tekniske spor etter mannen.

Politiet har tidligere opplyst at de holder alt åpent når det gjelder hva som kan ha tilstøtt nederlenderen. De har tre hovedhypoteser som går ut på at 46-åringen kan ha blitt utsatt for en ulykke, at han selv har valgt å holde seg skjult eller han har blitt utsatt for en straffbar handling.

