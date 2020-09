Nye smittetilfeller blant studenter i Bergen

Det er rapportert om fire nye tilfeller av covid-19 ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen siden søndag. På BI i Bergen er det meldt om fire nye smittede.

Til sammen er 131 studenter ved Norges Handelshøyskole nå smittet.

– Det er ikke rapportert om smitte blant ansatte. Hele denne uken vil all fysisk undervisning og all fysisk aktivitet i regi av studentforeningen være stengt. Det er tilbud om digital undervisning i alle kurs, opplyser høyskolen i en pressemelding.

Bergens Tidende melder at også fire nye studenter ved BI i Bergen har fått påvist koronasmitte, og 21 personer er satt i karantene. Totalt er det dermed ni studenter ved skolen som er smittet siden studiestart.

Undervisningen i enkelte fag ved skolen tilbys digitalt de to neste ukene for å begrense videre smitte. Studenter som går i klasse med smittede, oppfordres til ikke å komme på campus de neste to ukene.

