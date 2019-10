Nye søk etter savnede Per Vålnes i Troms

Politiet har gjort søk med drone og på bakken i letingen etter Per Vålnes i Troms. Det skjer etter et nytt tips i forsvinningssaken fra 2011.

Ifølge NRK mottok politiet tipset for noen uker siden.

– Dette er et av mange tips vi har fått i saken. Men dette tipset velger vi å ta seriøst og sjekke ut, sier Andreas Nilsen, lensmann i Midt-Troms.

Han opplyser at det er søkt med drone og på bakken i Lavangsdalen – og at det kan bli aktuelt med ytterligere søk de neste dagene.

Per Vålnes – opprinnelig fra Ål i Hallingdal – ble meldt savnet av samboeren sin fire dager etter at han holdt 50-årslag i hjemmet sitt i Balsfjord i Troms lørdag 26. november 2011. Saken ble først etterforsket som en forsvinning, deretter som drap. Vålnes' tidligere samboer og mannen hennes ble sammen med fire andre i månedsskiftet oktober-november 2012 pågrepet og siktet for å ha drept Vålnes. Tre av dem ble raskt sjekket ut av saken, mens ekteparet og en venn av dem satt varetektsfengslet til 13. desember året etter.

I august 2015 ble saken henlagt etter bevisets stilling. Påtalemyndigheten betrakter saken som et uoppklart drap.

Etterforskningen etter hans forsvinning er blant de mest omfattende som er gjennomført i Troms politidistrikt. Blant annet brukte politiet 20 millioner kroner på å grave opp og søke i grunnen under Vollan gjestestue i Nordkjosbotn, der ekteparet jobbet da Vålnes forsvant.

