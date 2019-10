Nye Ving-eiere presenteres onsdag

Ving får nye eiere etter konkursen i den britiske reisegiganten Thomas Cook, opplyser selskapet.

De nye eierne skal presenteres onsdag klokka 10 på Vings hovedkontor i Stockholm, opplyser informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving Norge til NTB.

Det var E24 som først meldte om presentasjonen av de nye eierne.

Ving bekreftet i begynnelsen av oktober at det hadde kommet et bud på virksomheten, men uten å spesifisere hvem budgiveren var.

Tidligere denne måneden meldte Finansavisen at Fosun Group, som var største aksjonær i Thomas Cook med nær 15 prosent av aksjene, var i samtaler med ledelsen om å overta den lønnsomme nordiske delen av Ving.

Ifølge Sky News skal det britiske equity-fondet Triton Parters også ha vist interesse for den nordiske Vinggruppen. Fondet la inn et bud allerede før sommeren som Thomas Cook senere opplyste at de vurderte.

23. september søkte Ving-eier Thomas Cook Group om konkurs. Konkursen førte til reisekaos også for den nordiske virksomheten.

Det er konkursboet til Thomas Cook i Storbritannia som vil stå for salget. Ving Norge inngår i det nordiske reisekonsernet Thomas Cook Northern Europe, som igjen er eid av det konkursrammede britiske selskapet.

(©NTB)